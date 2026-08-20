Un terremoto de magnitud 4,8 sacude de nuevo la provincia occidental china de Qinghai

El temblor se produjo a las 17:49 hora local (09:49 GMT) en un área bajo administración directa de la prefectura de Haixi, con el epicentro a 10 kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

La prefectura de Haixi viene registrando actividad sísmica desde que el pasado 16 de junio un terremoto de magnitud 6,3 dejó un fallecido y ocho heridos, además de unas 3.000 personas alojadas temporalmente en puntos habilitados para afectados.

Desde entonces se han registrado varios movimientos en la zona, entre ellos un seísmo de magnitud 5,2 el 24 de junio que las autoridades clasificaron preliminarmente como una réplica del terremoto del día 16.

El oeste de China, donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai, registra con frecuencia movimientos sísmicos por su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.