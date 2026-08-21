Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Járkov

"El enemigo atacó la aldea de Lebiazhe, en el distrito de Chuhuiv, con seis drones durante la noche. Dos mujeres, de 73 y 66 años, murieron como consecuencia del ataque a gran escala", dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Siniehubov, a través de las redes sociales.

Posteriormente, Siniehubov informó de que se habían recuperado dos cuerpos más durante las operaciones de rescate y la remoción de escombros tras los ataques.

"Las unidades del Servicio Estatal de Emergencias están llevando a cabo operaciones de rescate en los lugares donde se produjeron los ataques. Los agentes del orden están documentando otro crimen de guerra cometido por los ocupantes, mientras que los equipos médicos de emergencia permanecen en alerta en los lugares afectados. Como siempre, debemos asegurarnos de que nadie más necesite ayuda", dijo.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, los rusos lanzaron contra Ucrania 135 drones de diverso tipo, de los que 107 pudieron ser destruidos o neutralizados, mientras que otros impactaron en un total de 16 ubicaciones.