Ascienden a 83 los muertos en Indonesia casi una semana después del terremoto en Flores

Conforme a la última actualización de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio), el número de evacuados asciende a casi 111.000 personas, en parte debido al miedo entre la población a las fuertes réplicas que continúan agitando esta isla, con unos dos millones de habitantes.

La agencia meteorológica de Indonesia (BMKG) indicó, por su parte, que desde el temblor de hace seis días se han registrado más de 4.250 réplicas, con magnitudes comprendidas entre 1,1 y 6,2.

Las autoridades también cifran en cerca de 45.000 las viviendas afectadas por el temblor, incluidas más de 17.100 con fuertes daños.

El sismo del sábado, que provocó olas de cerca de un metro de altura, ocurrió alrededor de las 6.00 hora local a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica en todo el mundo.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

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En 2004, tras un sismo de 9,1, Indonesia vivió un devastador tsunami que dejó cerca de 167.000 muertos -la gran mayoría en la isla oriental de Sumatra-, así como otros 55.000 fallecidos en 13 países de Asia y África.