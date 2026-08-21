Bélgica se une a los países europeos que se oponen al proyecto expansionista israelí E1

"Bélgica se suma a los países que consideran inaceptable que las autoridades israelíes hayan tomado una decisión contraria al Derecho internacional, una decisión que pone en peligro la esperanza de paz entre israelíes y palestinos", manifestó el ministro belga a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, dijo que los asentamientos "son ilegales" y que el Gobierno belga "sigue oponiéndose a ellos y reafirma la necesidad de preservar las posibilidades de una solución pacífica y duradera basada en dos Estados".

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia reclamaron a Israel este jueves en un comunicado conjunto "retirar inmediatamente estos proyectos y poner fin a la expansión de los asentamientos en Cisjordania".

El Gobierno israelí anunció una nueva licitación para construir 1.234 viviendas dentro del controvertido 'plan E1', con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este, desoyendo el rechazo de la comunidad internacional y una apelación judicial.