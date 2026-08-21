China denuncia la entrada de tres aviones filipinos en espacio aéreo de atolón disputado

El portavoz de la Fuerza Aérea del Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), Li Jianjian, identificó los aparatos como un Islander, un C-208 y un PA-31T, según un comunicado difundido hoy por el mando militar chino.

Li acusó a Filipinas de infringir "gravemente" la soberanía china y advirtió de que su actuación podría provocar "malentendidos y errores de cálculo", al tiempo que instó a Manila a detener lo que calificó de "provocaciones".

El atolón, conocido por China como Huangyan y por Filipinas como Bajo de Masinloc, es uno de los principales focos de tensión entre ambos países en el mar de China Meridional, donde Pekín mantiene su control efectivo desde 2012.

El Ejército chino llevó a cabo a principios de agosto nuevas maniobras conjuntas navales y aéreas en torno a Scarborough, después de reforzar las patrullas militares y policiales en la zona en medio de una sucesión de incidentes con Filipinas.

En julio, Manila denunció que guardacostas chinos dispararon cañones de agua contra dos de sus embarcaciones cerca del atolón, mientras Pekín afirmó que los buques filipinos habían ignorado sus advertencias y entrado en aguas que considera bajo su jurisdicción.

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China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.