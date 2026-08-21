China rechaza la acusación de EE.UU. de que Min Zin está detenido "injustamente"

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que en China "no existe la denominada "detención injusta'" y señaló que las autoridades judiciales están tramitando el caso "de acuerdo con la ley".

Según Lin, Min Zin es sospechoso de llevar a cabo actividades que "ponen en peligro la seguridad nacional de China" y de haber infringido la legislación del país.

Pekín respondió así a la decisión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de determinar que Min Zin se encuentra detenido injustamente en China, una clasificación que eleva la prioridad de los esfuerzos de Washington para conseguir su liberación.

El académico fue detenido el pasado 3 de junio en la provincia china de Yunnan, adonde había viajado para asistir a una conferencia académica por invitación del Gobierno chino, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

Washington explicó que la decisión se produjo tras una "exhaustiva revisión" de las circunstancias que rodearon su detención y recordó que otro estadounidense, el sismólogo Youlin Chen, también se encuentra detenido injustamente en China.

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Estados Unidos considera que uno de sus nacionales está "detenido injustamente" cuando es encarcelado en el extranjero de forma arbitraria o sin las debidas garantías, aunque el país que lo retiene haya presentado cargos formales.

Esta clasificación permite que el caso pase de recibir asistencia consular ordinaria a una gestión diplomática de alto nivel para buscar su liberación y puede incluir negociaciones, presión política o sanciones.

La designación de Min Zin se produce semanas antes de la visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, prevista para el próximo 24 de septiembre.

Min Zin es director ejecutivo de ISP-Myanmar, un centro de pensamiento independiente con un programa dedicado a China que ha investigado, entre otras cuestiones, la influencia política y económica de Pekín en Birmania.