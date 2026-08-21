Comité Militar de la OTAN visitará Ucrania en octubre, según jefe del Ejército ucraniano

"En octubre esperamos la visita del Comité Militar de la OTAN a Ucrania. La última vez que se produjo una visita de este tipo fue hace ocho años", señaló Drapati en un mensaje en Facebook, en el que informó de su primera conversación oficial este viernes con el presidente de la máxima instancia militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone.

Agregó que en su conversación con Cavo Dragone, le agradeció "su postura personal y su apoyo constante a Ucrania desde las altas esferas del mando militar de la Alianza", al tiempo que recordó que el almirante ya ha visitado Ucrania tres veces y ha podido ver la situación sobre el terreno de primera mano.

"Le informé sobre la situación en el frente y sobre nuestras prioridades: ataques de largo alcance, tácticas flexibles de la infantería y la robotización de la primera línea. Hablamos por separado sobre la defensa antiaérea. La protección del cielo es mi prioridad", agregó.

Drapati subrayó, además, que Ucrania no sólo recibe apoyo, sino que aporta una experiencia en combate que "hoy en día nadie más tiene y que contribuye a la seguridad de toda la Alianza".