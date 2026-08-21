Consejo de Seguridad ONU celebra un segundo sondeo sobre aspirantes a secretario general

Los quince miembros que forman el órgano se reúnen para llevar a cabo una nueva consulta confidencial a puerta cerrada que funciona como un termómetro de la carrera para suceder al actual secretario, el portugués António Guterres.

Los resultados no se hacen públicos oficialmente, pero se acaban filtrando a la prensa.

La presidencia del Consejo de Seguridad, que este mes lleva Dinamarca, comunica los resultados al resto de miembros del órgano y a los países proponentes de los aspirantes.

Se conoce el resultado final, pero no la postura de cada uno de los países, lo que impide saber con antelación si alguno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto -Francia, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido- bloqueará la carrera de alguno de los aspirantes.

Hace tres semanas tuvo lugar la primera ronda de este sondeo no vinculante. Entonces, los más respaldados fueron la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, indicaron a EFE fuentes diplomáticas.

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Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), obtuvo 10 apoyos, 1 voto en contra y 4 votos 'sin opinión'.

Rodrigues-Birkett, actual embajadora de Guyana ante la ONU, recibió 9 votos a favor, 2 en contra y 4 'sin opinión', y Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue respaldado por 7 miembros, mientras que 2 votaron en contra y 6 optaron por la opción 'sin opinión'.

En este tipo de votación, los representantes de los miembros reciben una papeleta blanca en la que pueden optar por votar a favor, en contra o ‘sin opinión’.

Tras dar por concluido este formato de votaciones, el Consejo de Seguridad celebrará otro en el que los cinco miembros con derecho a veto emitirán sus consideraciones en una papeleta roja y los otros diez en una blanca.

Un voto en una hoja roja dejaría fuera de la carrera a uno de los aspirantes.

Horas antes de la celebración del primer sondeo se hizo pública la candidatura del diplomático ugandés Olara Otunnu, y esta semana se conoció la incorporación de la política y diplomática ecuatoriana Ivonne Baki.

La candidatura de Baki, exministra de Comercio Exterior y exembajadora de Ecuador en Estados Unidos y Francia, fue impulsada por Tonga.

La ecuatoriana, que también tiene la nacionalidad libanesa, mantiene desde hace años una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistió en 2004 al certamen de Miss Universo en Ecuador, cuando Baki era ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Productividad.

De hecho, hace unas semanas publicó un vídeo en el que aparecía con una gorra en la que se podía leer "Make the UN Great Again" (Hacer a la ONU grande de nuevo), en alusión al lema y el estilo del mandatario estadounidense.

En esta ocasión, todos los aspirantes se enfrentaran a la votación habiéndose presentado ante los Estados miembros y la sociedad civil. Otunnu lo hizo este miércoles y Baki este jueves.

En la anterior, el ugandés recibió 2 apoyos, 5 votos en contra y 8 votos 'sin opinión', pese a no haber expuesto su idea de trabajo si consigue liderar la organización.

La candidatura de Baki encajaría en la petición de algunas voces en la ONU para que la próxima persona al frente de la organización sea una mujer, ya que en sus 80 años de historia nunca lo ha sido. También que sea de América Latina y el Caribe, para cumplir con la norma no escrita de la rotación regional.

Otras dos candidatas que cumplirían ambos requisitos, como Grynspan, Rodrigues-Birkett y Baki, son la chilena Michelle Bachelet y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

Bachelet recibió 6 votos a favor, 5 en contra y 4 'sin opinión'; mientras que Espinosa recabó 5 apoyos, 2 en contra y 8 'sin opinión'.

En la terna también se encuentra el expresidente senegalés Macky Sall, que fue uno de los que menos apoyo recibió en el pasado sondeo, tras la oposición de 7 miembros.