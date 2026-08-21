Dos nuevas operaciones de injerencia rusa contra el candidato al Elíseo Gabriel Attal

Se trata, por una parte, de diez falsos reportajes de vídeo y diez falsas portadas de periódicos divulgadas este jueves por las redes sociales con informaciones erróneas sobre su salud y con acusaciones de corrupción sin base, indicaron el canal BFMTV y France Info, que citaron fuentes próximas a este caso.

La segunda operación fue una falsa proyección de caricaturas el 12 de agosto en el Panteón de París de este político de 37 años, 'número uno' de Renacimiento, el partido del presidente francés, Emmanuel Macron. Las caricaturas de su cara iban acompañadas de mensajes injuriosos.

Con éstas ya son cuatro desde comienzos de agosto las que su entorno considera operaciones de injerencia rusa.

Attal había presentado a comienzos de mes una denuncia y la Fiscalía de París confirmó el miércoles que había lanzado una investigación judicial sobre su caso, pero también sobre los de otro ex primer ministro de Macron, Edouard Philippe, y sobre el eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann, que como el primero también pretenden ser candidatos a las presidenciales de la próxima primavera.

Esas investigaciones judiciales tratan de identificar a los presuntos responsables de los delitos de usurpación de identidad de terceros con la intención de atacar el honor de los tres y de difusión de contenidos manipulados con un tratamiento por algoritmos (con inteligencia artificial) sin el consentimiento de estos políticos.

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Detrás de varias de esas operaciones se había identificado al grupo Storm-1516, que se vincula al servicio de inteligencia militar ruso GRU.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó a comienzos de semana en relación a esas campañas que su país no tolerará "ninguna tentativa de injerencia extranjera en su debate democrático", y en particular en las elecciones, a ocho meses de las presidenciales en las que la favorita de las encuestas ahora es la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.