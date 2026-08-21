Ecuador suma acuerdos en China y Chile busca inversión en días de visitas latinoamericanas

La visita del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue la que dejó más resultados, con la firma de siete acuerdos de cooperación y nuevos compromisos para ampliar la colaboración en energía, minería, infraestructuras, comercio y tecnología.

Durante su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, Noboa acordó reforzar la coordinación de sus estrategias de desarrollo y aprovechar el tratado de libre comercio vigente para ampliar los intercambios.

Pekín señaló además su disposición a importar más productos agroalimentarios ecuatorianos y a animar a empresas chinas a invertir en Ecuador, según la Cancillería china.

Entre los resultados anunciados por Quito figura una cooperación china no reembolsable de 42,7 millones de dólares, de los que unos 28 millones se destinarán a proyectos como la adquisición de 125 camionetas para patrullaje policial, el fortalecimiento de servicios sanitarios y un programa de reactivación productiva en el norte del país.

Otros 14,7 millones financiarán proyectos de educación, producción y prevención de riesgos.

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Uno de los asuntos más inmediatos fue el acceso de los productos ecuatorianos al mercado chino. Quito logró esta semana la rehabilitación de ocho exportadores de camarón que permanecían suspendidos desde 2025 y comienzos de 2026.

El sector acuícola espera que la visita permita avanzar en la retirada de las restricciones restantes, mientras el Gobierno ecuatoriano busca ampliar la presencia en China de otros productos como banano, cacao, café y flores, y abrir la puerta a nuevas exportaciones como aguacate, arándanos, piña o carne de ave.

Noboa trasladó además a las autoridades chinas su interés por atraer inversiones en sectores como energía, minería e infraestructuras. Durante su paso por Shanghái (este) participó en encuentros empresariales para promocionar la oferta exportadora del país y ampliar las oportunidades de comercio e inversión.

El académico de la Universidad de Ciencia Política y Derecho de China Pan Deng, citado por el diario local Global Times, señaló que la cooperación bilateral ha pasado de "proyectos individuales" hacia una relación "más institucionalizada y de largo plazo".

La visita del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, tuvo como principal objetivo atraer inversión china y ampliar la cooperación en sectores tecnológicos e industriales.

Durante su estancia en Pekín, el ministro mantuvo encuentros con empresas chinas en el marco de la iniciativa 'Choose Chile', con la que Santiago busca presentar oportunidades de inversión y promover nuevos proyectos en el país.

"Queremos seguir atrayendo proyectos que aporten al crecimiento del país, generen empleo y abran nuevas oportunidades para los chilenos", aseguró el diplomático.

La agenda incluyó además una reunión con representantes de la farmacéutica Sinovac, con quienes abordó "posibles vías de colaboración en innovación y biotecnología", según un vídeo de Mackenna publicado en su cuenta en X.

El canciller y su homólogo chino, Wang Yi, acordaron asimismo profundizar la cooperación en ámbitos como inteligencia artificial, economía digital, innovación científica, formación y cadenas industriales.

La relación económica parte de una base consolidada: China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio bilateral de 67.105 millones de dólares en 2025.

Según datos difundidos esta semana por el Gobierno chileno, un tercio de las exportaciones chilenas tienen como destino el mercado chino, principalmente cobre, cerezas y litio.

Santiago mantiene además un superávit comercial con Pekín superior a los 14.300 millones de dólares.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, completó la semana de visitas latinoamericanas a China con una agenda institucional.

Castro se reunió en Pekín con su homólogo chino, Zhao Leji, un encuentro celebrado un día antes del octavo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Ambas partes destacaron la importancia de ampliar los intercambios entre los órganos legislativos y mencionaron la cooperación en ámbitos como economía, tecnología y cultura.

Castro expresó el interés salvadoreño en seguir profundizando la relación con Pekín. El Salvador estableció relaciones diplomáticas con China en 2018 tras romper con Taiwán y negocia actualmente un tratado de libre comercio con Pekín, cuya primera ronda tuvo lugar en 2024.