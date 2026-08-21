"El hecho de que Ucrania le haya declarado la guerra (a la serie de dibujos animados 'Masha y el Oso') es una muestra más del carácter abominable del régimen de Kiev", declaró en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El representante del Kremlin señaló que "estos dibujos animados conquistaron todo el mundo, sin exageración".

"Conquistaron todo el mundo con su bondad, con su humanidad, con la propaganda -en el buen sentido de esta palabra- de las mejores cualidades humanas", aseveró.

El mandatario ucraniano aprobó la víspera sanciones propuestas por el Comité de Seguridad y Defensa de Ucrania (SNBO) contra varias empresas del complejo industrial militar ruso, compañías de Rusal, uno de los mayores productores de aluminio a nivel mundial, y la citada serie de dibujos animados.

Las sanciones fueron impuestas contra el estudio Animaccord y cinco rusos vinculados a este, incluyendo al director general, al guionista, al productor y el propietario de los derechos de autor de estos dibujos animados.

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Según el SNBO, 'Masha y el Oso' difunde un discurso prorruso camuflado bajo contenido infantil, lo cual representa una amenaza a la seguridad nacional de Ucrania.