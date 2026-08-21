El montaje de la 'ciudad' de Shakira para su residencia en Madrid ya está en marcha

Así lo describió el director del festival y responsable de producción, Alberto Rivas, en un recorrido con medios de comunicación por el madrileño recinto Iberdrola Music, en el que se está ensamblando toda esta infraestructura.

"Es la primera vez que se hace algo tan grande, tan espectacular, con tantos recursos y durante tanto tiempo, porque van a ser un mes de conciertos", aseguró.

En total hay programados doce conciertos, el primero de ellos será el 18 de septiembre, con los que Shakira concluirá en España 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la gira latina más taquillera de la historia.

Cada uno de los ocho pabellones que forman la experiencia Macondo -pueblo ficticio escenario de la obra maestra de García Márquez 'Cien años de soledad'- contará con actividades sobre un área específica, desde gastronomía, a música, arte o literatura.

Las zonas estarán marcadas con distintos colores, que sirven de guía para los asistentes en sus recorridos por el recinto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todos confluyen en una plaza central donde está el árbol de Macondo, explica Rivas, de forma que los senderos actúan como las ramas y conectan las distintas experiencias formando "un relato muy romántico".

Uno de los pabellones es el de gastronomía, que tendrá un color fucsia y contará con 'foodtrucks' y puestos fijos de comida, así como una "mesa infinita", que sigue el concepto de "comer todos en la misma mesa".

El área de moda, que expondrá ropa y bisutería de marcas latinas, también dispondrá de un mirador, mientras que en la zona fan se encontrará el 'merchandising' y otros artículos expuestos, como los vestidos lucidos por la colombiana en videoclips.

El Macondito será el espacio destinado al público infantil y el de literatura recreará la librería que la propia Shakira tiene en su casa.

Todos los pabellones, incluidos los de arte y música, giran en torno al concepto de 'Es latina', el conjunto de actividades en torno a esta residencia y donde se han incluido artistas españoles.

El estadio tendrá seis módulos de gradas desmontables que, sumados al espacio de la pista, tendrá una capacidad para 50.000 personas.

Con los conciertos de Madrid concluirá su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', convertida en la gira latina más taquillera de la historia, con récords de asistencia como el del Zócalo de Ciudad de México en marzo, con 400.000 asistentes, o hitos como el de su concierto en la playa de Copacabana con más de 2 millones de personas.

Shakira llega a Madrid después de un mes de descanso tras concluir su etapa estadounidense, que acabó el 25 de julio en el Boardwalk Hall de Atlantic City, en Nueva Jersey.

Ahí también protagonizó uno de los temas oficiales del Mundial 2026, ’Dai Dai’, que interpretó en el descanso de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey el pasado mes de julio.