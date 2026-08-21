El presidente de Camerún vuelve al país tras más de dos meses de estancia en Europa

"Paul Biya, acompañado de la primera dama, la señora Chantal Biya, ha regresado a Yaundé tras un viaje privado a Europa", informó la noche del jueves el Gabinete Civil de la Presidencia de Camerún en su cuenta de la red social X.

El viaje de Biya a Suiza comenzó el 7 de junio en lo que las autoridades describieron como una "breve visita privada", pero que duró 74 días en los que se alojó en el Hotel InterContinental de Ginebra, según medios locales.

A su llegada al país, cientos de seguidores y miembros del gobernante Movimiento Democrático Popular de Camerún (CPDM) se congregaron en las calles de la capital camerunesa para dar la bienvenida a Biya tras finalizar una de sus habituales ausencias.

El partido opositor Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) denunció este julio que la edad avanzada y la ausencia prolongada de Biya habían creado un "vacío institucional flagrante" y que el país no podía ser administrado mediante "control remoto" desde el exterior.

Sin embargo, el ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, René Emmanuel Sadi, señaló que no existían las condiciones marcadas por la Constitución para declarar la vacancia del poder, pues Biya no había muerto ni sufría una discapacidad permanente para desempeñar sus funciones.

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Biya, que gobierna la nación desde 1982 y el 6 de noviembre de 2025 fue investido para un octavo mandato de siete años, pasa largas temporadas en el extranjero y este viaje es uno de los más largos hasta ahora.