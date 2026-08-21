El primer ministro libanés reivindica al Ejército como garante de la soberanía del Estado

"Cada lugar donde se despliega el Ejército es un lugar donde el Estado recupera su soberanía, autoridad y prestigio", afirmó Salam ante oficiales del sector de Litani Sur, durante una visita en la que estuvo acompañado, entre otros, por el secretario general del Consejo Supremo de Defensa, el mayor general Mohamed al Mustafa.

Salam subrayó que el objetivo de su Gobierno es que "el Sur, al igual que todo el Líbano, esté bajo la autoridad de un solo Estado" y que sean las instituciones estatales las que tengan la capacidad de decidir sobre "la guerra y la paz".

El primer ministro situó estas declaraciones en un contexto de especial presión sobre el país y señaló que los ataques israelíes continúan amenazando "ciudades, pueblos, hogares, campos y olivares" del Líbano, después de que la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informara de que el Ejército israelí había bombardeado en las últimas horas la plaza principal de la ciudad de Mansouri, al sur de Tiro.

A su juicio, la recuperación de la soberanía requiere fortalecer las capacidades del Estado y, en particular, del Ejército: "La restauración de la soberanía solo se puede lograr construyendo un Estado capaz; y un Estado no puede ser capaz sin un Ejército fuerte", afirmó.

Salam aseguró que su Ejecutivo trabaja para movilizar apoyo árabe e internacional con el objetivo de desarrollar las capacidades humanas de las Fuerzas Armadas, modernizar su equipamiento y mejorar las condiciones sociales y de vida de sus miembros.

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El primer ministro también destacó la dimensión nacional de la institución militar en un país marcado por profundas divisiones políticas y comunitarias: "La fuerza del Ejército libanés no se basa únicamente en sus armas, equipamiento y número de efectivos, sino también en su unidad", sostuvo.

En este sentido, presentó al Ejército como una de las instituciones en las que los libaneses se integran por encima de sus procedencias regionales y confesionales. "Cuando lleváis este uniforme, vuestra identidad se convierte en una sola: la identidad de un solo Líbano", dijo.

La visita a Tiro incluyó finalmente una sesión informativa sobre la misión y las actividades del sector de Litani Sur, uno de los principales espacios de despliegue del Ejército libanés en el sur del país.