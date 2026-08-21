El principal opositor de Pakistán vuelve a prisión tras una revisión médica cuestionada

El Tribunal Supremo paquistaní había ordenado el martes trasladar a Khan, de 73 años, al Hospital Internacional Shifa de Islamabad para que fuera evaluado por especialistas, con la participación de una junta médica que debía incluir a su médico personal.

Sin embargo, el exmandatario fue llevado al Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), un hospital público, y regresó hacia las 5.00 de la mañana a la prisión de Adiala, en la vecina Rawalpindi, informó el ministro de Información, Attaullah Tarar.

“El examen médico se realizó en el Hospital PIMS, donde también estuvieron presentes médicos del Hospital Shifa”, escribió Tarar en X.

El ministro justificó el cambio de hospital por la “situación de seguridad” creada por seguidores del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido de Khan, en la ruta hacia el Hospital Shifa y en los alrededores del centro.

Tarar aseguró que un equipo integrado por un oftalmólogo, un cardiólogo y un médico general realizó una evaluación detallada y declaró a Khan “médicamente apto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del PTI, Gohar Khan, criticó la decisión del Gobierno y afirmó que la orden del Supremo de trasladarlo al Hospital Shifa era clara.

La hermana del ex primer ministro, Uzma Khanum, que estuvo presente durante el examen, aseguró que no se realizaron análisis de sangre a Khan y que únicamente se le hizo una revisión ocular y un control de la presión arterial.

El médico personal de Khan, Faisal Sultan, afirmó que las autoridades lo llevaron al Hospital Shifa y que, tras esperar entre tres y cuatro horas, le comunicaron que el exmandatario ya había sido devuelto a la cárcel.

Khan, antigua estrella del críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, permanece encarcelado desde el 5 de agosto de 2023 y afronta varias condenas y causas judiciales que él atribuye a una persecución política.