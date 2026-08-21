El rapero británico Yung Filly afrontará un nuevo juicio en Australia por violación

Barrientos, de 31 años y nacido en Cali (Colombia), fue declarado el pasado 31 de julio no culpable de tres de los seis cargos de penetración sexual sin consentimiento que afrontaba por un incidente ocurrido en un hotel de Perth (oeste) en septiembre de 2024, tras una actuación en una discoteca.

El jurado no alcanzó entonces un acuerdo sobre otros tres cargos por el mismo delito, lo que dejó abierta la posibilidad de un nuevo proceso, confirmado este viernes por la fiscal Danielle Clarke, según recogió la cadena pública ABC.

El caso se remonta al 28 de septiembre de 2024, cuando Barrientos se encontraba de gira por Australia y actuó en un club de Hillarys, un barrio costero de Perth, antes de trasladarse con la joven que denunció los hechos y otras personas a un hotel de la ciudad.

En la misma causa, el artista, que acumula millones de seguidores en redes sociales, fue declarado culpable en julio de dos delitos de agresión con lesiones corporales -relacionados con mordeduras que, según la acusación, provocaron lesiones en el cuello, la mejilla y el pecho de la mujer- y absuelto de otro cargo de agresión, así como de uno relacionado con impedir la respiración mediante presión en el cuello.

El nuevo juicio se centrará exclusivamente en los tres cargos sobre los que no hubo veredicto en la anterior causa. La denunciante, que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos, ha aceptado volver a declarar, según la información conocida este viernes.

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Durante un juicio de ocho días en julio, la Fiscalía sostuvo que el encuentro sexual comenzó de forma consentida pero que posteriormente la mujer retiró su consentimiento y que Barrientos, que fue presentador en un canal de la cadena BBC y es también conocido por su popular canal de Youtube, continuó agrediéndola.

La defensa, por su parte, negó las acusaciones y sostuvo que las relaciones fueron consentidas.

El artista, de origen colombiano pero que se trasladó junto a su familia al Reino Unido con dos años, fue arrestado en octubre de 2024 en Brisbane (este), en plena gira musical por el país oceánico.

Se le concedió libertad bajo fianza pocos días después y desde entonces no ha podido salir de Australia sin autorización judicial.

Entre las condiciones establecidas entonces por el juez figuraban la prohibición de ponerse en contacto con la presunta víctima y de publicar en redes sociales información sobre el caso, así como depositar una fianza de 100.000 dólares australianos (más de 67.000 dólares estadounidenses, o casi 61.500 euros).