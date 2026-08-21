Francia pone fin a su récord de 70 días seguidos con temperaturas por encima de la media

Météo France prevé para hoy una jornada marcada por las tormentas en el sureste de Francia, incluida la isla de Córcega, un área donde ya se han producido fuertes descargas por la noche, y con temperaturas que no superarán los 20-25 grados en la mitad norte ni los 30 en el sur.

Estas cifras están por debajo de las medias del periodo de referencia, de 1991 a 2020, por lo que se pone fin a una serie de 70 días con temperaturas que superaban esta media. El anterior periodo más largo con temperaturas por encima de la media fue también este año, 61 días, del 12 de enero al 13 de marzo.

Este jueves también finalizó la que ha sido para el conjunto de Francia desde que hay registros la ola de calor más larga de la historia, aunque no la más severa, que según los criterios de los servicios meteorológicos fue una que se produjo en agosto de 2003.