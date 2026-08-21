FundéuRAE: "tirolina" o "tirolesa", mejor que "zip line" y "canopy"

No obstante, pueden encontrarse frases en los medios en las que se usan los términos extranjeros: “Un hombre fue trasladado a un centro médico al caer de varios metros de un canopy”, “Zip‑line, toboganes y un parque viviente: así es el crucero que llega a Palma” o “Nueva Segovia tiene su primer canopy, combinando así naturaleza y adrenalina”.

El anglicismo “zip line” (también “zip-line” o “zipline”) se refiere al sistema de cuerdas o cables que se colocan a cierta altura y por el que, mediante una polea y un arnés, una persona se desliza utilizando la fuerza de la gravedad. También se emplea la voz “canopy” con ese mismo sentido. Sin embargo, el “Diccionario de la lengua española” recoge con ese significado el término “tirolina”, que resulta preferible. En algunos países se utiliza “tirolesa”.

Se recuerda que, si por algún motivo se usan las voces extranjeras, lo indicado es destacarlas en cursiva (o entre comillas, si no se dispone de este tipo de letra). Otra opción ortográficamente posible es adaptar “canopy” como “canopi”, con “i” al final y con pronunciación llana, alternativa que cuenta con cierto uso.

Así pues, en los ejemplos del principio, habría sido más recomendable escribir “Un hombre fue trasladado a un centro médico al caer de varios metros de una tirolesa”, “Tirolinas, toboganes y un parque viviente: así es el crucero que llega a Palma” y “Nueva Segovia tiene su primera tirolesa, combinando así naturaleza y adrenalina”.

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