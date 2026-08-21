Hong Kong declara culpables a dos activistas de la vigilia de Tiananmen por subversión

El caso, relacionado con la organización de las vigilias anuales cada 4 de junio en recuerdo de las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen de 1989, se desarrolló bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020 tras las multitudinarias protestas de 2019 en Hong Kong.

El fallo fue emitido por un panel de tres jueces designados para causas de seguridad nacional y, aunque todavía se desconoce la fecha de la sentencia, ambos enfrentan una pena máxima de diez años de prisión, informó el medio local Hong Kong Free Press.

Durante el juicio, la Fiscalía acusó a la Alianza de incitar a otros a derrocar al gobernante Partido Comunista de China (PCCh) mediante sus llamamientos a "poner fin al régimen de partido único" en el gigante asiático, uno de los principios fundamentales de la organización desde su fundación en 1989.

Los fiscales argumentaron que estos llamamientos vulneraban la Constitución china, después de que una enmienda aprobada en 2018 estableciera que el liderazgo del PCCh es la "característica definitoria" del sistema "fundamental" del país, así como que los acusados fomentaron el "odio público" hacia Pekín, incitando a otros a derrocar el Gobierno bajo el "pretexto" de conmemorar la represión de Tiananmen y promover la democracia.

La defensa sostuvo que todos los objetivos de la Alianza constituían un "ejercicio legítimo de derechos humanos fundamentales", recogió el diario hongkonés South China Morning Post.

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Chow, jurista que asumió su propia defensa, argumentó que defender el fin del régimen de partido único no era lo mismo que tratar de desalojar al PCCh de su posición dirigente y que perseguir un cambio democrático en la sociedad "no debería considerarse ilegal".

Los alrededores del tribunal estuvieron marcados por una fuerte presencia policial y, cuando se leyó el veredicto, algunos familiares y amigos presentes en la galería pública levantaron los puños e hicieron gestos de corazón a los acusados, apuntaron medios locales.

La Alianza de Hong Kong organizó durante tres décadas la vigilia anual del 4 de junio en el parque Victoria, una concentración que fue prohibida por primera vez en 2020, cuando las autoridades alegaron restricciones sanitarias por la epidemia de la covid-19, y que posteriormente quedó vetada bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional.

Lee, antiguo dirigente sindical y una de las figuras históricas del movimiento prodemocrático hongkonés, y Chow, fueron acusados junto al exdiputado Albert Ho de utilizar la Alianza para promover la subversión del poder del Estado.

Lee y Chow llevaban casi cinco años en prisión preventiva, mientras que el tercer acusado lleva detenido más de cuatro años, a la espera de sentencia después de declararse culpable del delito en enero.

La Ley de Seguridad Nacional, aprobada por Pekín el 30 de junio de 2020, castiga delitos como secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con penas que pueden llegar a cadena perpetua.

Las autoridades hongkonesas defienden que este marco legal permitió restaurar la estabilidad y proteger la seguridad nacional, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han denunciado que las normas han reducido el espacio para la disidencia política y las libertades civiles.