Indonesia busca aumentar y ampliar los ejercicios militares con China

En una rueda de prensa en Yakarta, posterior a una reunión con su homólogo chino, Dong Jun, el jefe del Ejército indonesio invitó a las tropas del gigante asiático a unirse a los ejercicios militares Garuda, que en 2025 contaron con la participación de unos 6.000 soldados de 13 países, incluidos Estados Unidos y Japón.

"Incrementaremos los ejercicios conjuntos, los programas educativos y los intercambios de personal de las Fuerzas Armadas de Indonesia durante las actividades de entrenamiento", apuntó Sjafrie.

"Deseamos ampliar esta cooperación en defensa más allá de los aspectos materiales para incluir el desarrollo de capacidades y la capacitación de personal", añadió.

La visita de Dong, que esta tarde participará en otra reunión junto a su par indonesio y los jefes de la diplomacia de Yakarta y Pekín, Sugiono y Wang Yi, respectivamente, se da tras las maniobras militares celebradas a mediados de mes en aguas al este de Taiwán, unos ejercicios inéditos que Taipéi condenó al considerar que buscan proyectar la idea de que China ejerce jurisdicción sobre esa zona.

La agencia estatal china de noticias Xinhua informó entonces de que buques de guerra de ambos países navegaron en formación y realizaron ejercicios que incluyeron comunicaciones, maniobras y reabastecimiento de suministros.

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Posteriormente, la Marina indonesia acotó que la interacción fue un paso por las citadas aguas de una de sus fragatas, que regresaba de Rusia tras participar en ejercicios con la Armada rusa.

El día que se anunciaron las maniobras conjuntas al este de Taiwán, el subsecretario para asuntos políticos del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, mantuvo reuniones en Yakarta con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y con el ministro indonesio de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, en el marco de una gira por varios países del Sudeste Asiático.

Históricamente, Indonesia ha intentado forjar políticas exteriores y de defensa no alineadas, con vistas a equilibrar sus relaciones con Pekín y Washington.

También hoy, los jefes de la diplomacia china e indonesia mantuvieron conversaciones encaminadas a avanzar en la relación bilateral en asuntos como el comercio, la energía, la minería, el sector marítimo y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), según apunta un comunicado posterior a la reunión.

Desde la llegada al poder en octubre de 2024 de Prabowo, Yakarta ha impulsado sus relaciones con Pekín, incluidos dos viajes del líder indonesio a China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, el último en septiembre del año pasado.

Asimismo, Prabowo también ha viajado a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.