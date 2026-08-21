Investigan posible plan ruso de atentar en Alemania tras hallar alijo con armas en Berlín

Según informa este viernes el semanario 'Spiegel' en su edición digital, el alijo de armas ya fue descubierto el año pasado y fue objeto de intensas investigaciones encubiertas por parte de los servicios de seguridad del Estado y de contrainteligencia.

El alijo de armas, que fueron modificadas en secreto por especialistas de la policía para hacerlas inutilizables, fue vigilado durante meses, pero nadie acudió al lugar para recogerlas, señala la publicación.

El Fiscal General abrió una investigación por "preparación de un acto violento grave que pone en peligro el Estado" y en tanto los organismos de seguridad han hallado indicios de que el alijo se creó por encargo de los servicios de inteligencia rusos.

También se produjo una detención de un sospechoso en Rumanía, aunque la Fiscalía no se ha querido pronunciar al respecto, añade 'Spiegel'.

Las autoridades alemanas investigan posibles vínculos entre el depósito de armas hallado cerca de Berlín y una campaña de sabotaje contra líneas logísticas ucranianas, aparentemente iniciada por Rusia.

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Ya el año pasado, las fuerzas de seguridad polacas detuvieron a varias personas que, en algunos casos desde Rumanía, debían enviar paquetes postales preparados con artefactos incendiarios o detonadores, que después habrían sido activados a distancia o por temporizador durante el envío y habrían podido causar graves daños en vehículos, aviones de carga o centros logísticos.

También en Alemania se registraron incidentes similares, como en el aeropuerto de Leipzig, donde un paquete se incendió en un contenedor de carga en la pista.

La Fiscalía General de Varsovia anunció en octubre pasado que se estaba investigando a varios ucranianos que, supuestamente, habían preparado actos de sabotaje por encargo de los servicios secretos rusos siguiendo este esquema.