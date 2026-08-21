La "economía del frescor": el negocio chino para escapar del calor

Bajo esa etiqueta conviven el aumento de las ventas de electrodomésticos, bebidas frías, ropa de protección solar y dispositivos portátiles, así como una demanda exterior que impulsa los pedidos de productos chinos de refrigeración en mercados como Europa.

Pero el fenómeno va mucho más allá de comprar algo que refresque: montañas, cuevas y pueblos de clima suave se promocionan como refugios estivales, mientras la estacionalidad, la repetición de modelos y la propia amplitud del concepto plantean dudas sobre hasta qué punto se trata de una nueva economía o de actividades ya existentes agrupadas bajo un mismo nombre.

El hielo es uno de los ejemplos más visibles. En Shanghái, las ventas de vasos de hielo aumentaron un 94,4 % interanual en el segundo trimestre, mientras China contaba en agosto con unas 42.900 empresas relacionadas con su fabricación, según datos recogidos por medios locales.

A productos tradicionales para combatir las altas temperaturas se suman ventiladores portátiles, parches refrigerantes, máquinas de hielo o prendas de protección solar, orientados también a los desplazamientos y actividades al aire libre.

Los grandes electrodomésticos siguen ocupando una parte central. Los fabricantes chinos de aire acondicionado elevaron este verano sus planes de producción ante el calor, un repunte que coincide además con el 'plan renove' estatal de renovación de electrodomésticos.

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El tirón alcanza también las exportaciones. Entre enero y mayo, Ningbo, destacado polo manufacturero del este de China, exportó a Europa aparatos de refrigeración por valor de 2.730 millones de yuanes (406 millones de dólares), según datos oficiales, con aumentos interanuales del 29,3 % en ventiladores y del 36,8 % en máquinas de hielo.

Los fabricantes chinos de electrodomésticos Gree y Midea también registraron una mayor demanda en Europa, con un aumento del 50 % interanual de las ventas minoristas de la primera en Francia durante el primer semestre y el doble de envíos de algunos de los equipos portátiles más vendidos de la segunda en varios países europeos, según ambas compañías.

El turismo ofrece otra vía de escape. Julio registró en China una temperatura media 1,3 grados superior a la habitual, la segunda más alta para ese mes desde que existen registros, según el Centro Meteorológico Nacional.

Para agosto, el organismo pronosticó temperaturas superiores a la media en la mayor parte del país y cuatro olas de calor.

Frente a esas temperaturas, zonas de montaña, bosques, cuevas y localidades de mayor altitud promocionan veranos de entre 15 y poco más de 20 grados, acompañados de alojamientos rurales, campin, actividades acuáticas o mercados nocturnos para prolongar las estancias y el gasto.

En algunos destinos, las visitas de unas horas están dando paso a estancias de varios días o semanas, mientras otros incorporan experiencias como el pádel surf en cuevas o esquí en interiores, cuyas reservas se han duplicado interanualmente, según la plataforma Qunar.

El fenómeno cuenta también con promoción institucional. Medios estatales como Xinhua o el Diario del Pueblo han difundido este verano el concepto 'China Cool' para atraer a turistas extranjeros que buscan escapar de las altas temperaturas, mientras CCTV lanzó una campaña titulada 'Ven a China a escapar del calor'.

La iniciativa coincide con un aumento del turismo extranjero, favorecido también por la ampliación de las recientes exenciones de visado: China registró 22,9 millones de entradas de extranjeros en el primer semestre, un 20,4 % más interanual, según la Administración Nacional de Inmigración, aunque las cifras no permiten aislar el efecto de la campaña ni del calor.

Más allá de la promoción, la "economía del frescor" afronta límites. "Los destinos estivales tradicionales enfrentan problemas como una oferta turística similar, una calidad desigual y fluctuaciones estacionales", señala Gao Caixia, profesora de Turismo de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín, al Diario del Pueblo.

Los nuevos destinos, agrega, "son vulnerables a la imitación, lo que puede acabar provocando una homogeneización de productos". Gao advierte además de la presión medioambiental de los picos de visitantes, las infraestructuras y los servicios públicos.

A ello se suma la elasticidad del concepto: los medios chinos agrupan bajo la misma etiqueta desde hielo, electrodomésticos y turismo hasta refrigeración de centros de datos, lo que difumina las fronteras de esta supuesta nueva economía.