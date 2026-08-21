La persona más anciana del mundo, la británica Ethel Caterham, cumple 117 años

Caterham, que vive en una residencia de ancianos en el condado de Surrey, a las afueras de Londres, es una de las únicas 13 personas en la historia que han alcanzado esa edad.

Nacida en 1909 en Shipton Bellinger (sur de Inglaterra), Ethel May Collins -su nombre de soltera- ha tenido una vida bastante independiente desde que cumplió los 18 años, cuando viajó en barco a la India para trabajar como niñera. Tras su regreso a Inglaterra, se casó con el oficial del Ejército Norman Caterham, con quien tuvo dos hijas.

Después de la muerte de su marido, aprendió a conducir a los 67 años y siguió haciéndolo hasta cumplir los 97.

"He disfrutado de todo en la vida, pero con moderación. Nunca discuto con nadie, escucho lo que dicen y luego hago lo que quiero", comentó Caterham con motivo de su cumpleaños.

Esta británica celebra su día rodeada de familiares y otros residentes del centro donde vive, pero además ha recibido una felicitación del hombre más anciano del mundo, el brasileño João Marinho Neto, este último con 113 años.

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Neto le mandó una fotografía de ella con la frase "Parabéns Ethel" (Felicidades, Ethel).

Esta es la segunda ocasión en la que los dos -los más ancianos del mundo- mantienen el contacto.