Lee Chang-dong, Radu Jude y mucho cine argentino en sección más abierta de San Sebastián

El bonaerense Benjamín Naishtat, que competirá por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con 'Glaxo', estará también con 'Pedro en el país', que codirigió junto a María Alché y que inaugurará esta sección, conformada por trece largometrajes, siete cortos, un mediometraje y, por primera vez, una performance, de la mano de la cineasta y escritora, también argentina, Albertiba Carri, informó el Certamen este viernes.

'Jaleos', del español Isaki Lacuesta, clausurará este apartado, en el que también concursarán otras cuatro producciones españolas, que firman Oskar Alegria Sueskun, Meritxell Colell Aparicio, Bruno Dumont y el director malayo Tsai Ming-Liang, ya anunciadas hace unas semanas.

Varias de las propuestas que compiten por el premio Zabaltegi-Tabakalera en esta 74 edición del certamen, dotado con 20.000 euros (6.000 para el director y 14.000 para la distribuidora de la película en España), pasaron por Cannes, Berlín, Rotterdam o Locarno, y otras se presentarán en septiembre en Venecia.

Es el caso de 'A veces me entra tristeza, otras rebelión', que la argentina María Aparicio presentará en la Giornate degli Autori del festival italiano, y de 'El fantasma', que sus compatriotas David Lamelas e Ignacio Masllorens llevarán asimismo a esta sección de Venecia, según la fuente.

Tras competir en Venecia y Toronto, el prestigioso realizador, guionista y novelista surcoerano Lee Chang-dong, autor de filmes como 'Burning' y 'Poesía', llegará a San Sebastián con 'Possible Love', en la que sigue a dos parejas cuyas formas de vida, aparentemente opuestas, acaban cruzándose y alterando el equilibrio de sus rutinarias existencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro reconocido cineasta, el rumano Radu Jude acudirá con 'Plan contraplan', cortometraje que ha dirigido con Adrian Cioflanca, proyectado en la Berlinale y en Cinéma du Réel, entre otros certámenes, y que muestra el lado cómico de la historia, contraponiendo las fotografías tomadas por el periodista Edward Serotta en su visita a la Rumanía comunista a las que le sacó a él la policía secreta mientras las hacía.

La italiana Tizza Covi y el austríaco Rainer Frimmel vuelven a formar equipo y a apostar por intérpretes no profesionales y escenarios naturales para narrar la frágil vida de un músico de blues en 'The Loneliest Man in Town'.

Por su parte, Jane Schoenbrun (Nueva York, 1987) presentará 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', seleccionada en Un Certain Regard del Festival de Cannes y ganadora de la Queer Palm.

La sección contará también con el título que ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Venecia, 'Para los contrincantes', del argentino Federico Luis, sobre un joven mexicano que sueña con convertirse en campeón de boxeo, y el que se alzó con el Oso de Oro de la Berlinale en esta categoría, 'Someday a Child', de la libanesa Marie-Rose Osta, acerca de un niño que se ve obligado a ocultar unos poderes extraordinarios.

Entre los cortos de esta edición, figuran, además, 'Whispers of a Burning Scent', del somalí-austríaco Mo Harawe; 'Actress', de los hermanos indios Tanmay y Tanvi Chowdhary; 'As a Cure', de la china Dorothea Sing Zhang; y 'Gluey Feathers', de la alemana Salka Tiziana.

El suizo Tobias Nolle y el francés Loran Bonnardot acudirán con la docuficción 'Tristan Forever', y la directora sueca Angelica Ruffier con la autoficción 'La belle année', su debut en el largomentraje, mientras que la realizadora búlgara Bojina Panayotova participará con 'With Love and Rage', el único mediometraje de la sección.