León XIV pide que la IA no sea un instrumento de colonialismo ideológico o económico

"Lamentablemente, nos encontramos ante una sutil forma de dominación cuando los algoritmos deciden quién es visible y quién permanece invisible, cuando las plataformas digitales moldean el discurso público sin rendir cuentas y cuando la dignidad de los trabajadores se subordina a la optimización de los sistemas", dijo el pontífice a los miembros de la Red Internacional de Legisladores Católicos, a quienes recibió hoy en audiencia en el Vaticano.

El papa destacó que una legislación sólida "debe fomentar la creatividad científica y tecnológica, salvaguardando al mismo tiempo los derechos y libertades fundamentales", pero también "debe proteger a los usuarios de la explotación, preservar la privacidad personal, garantizar la transparencia en el uso de las tecnologías emergentes y asegurar que estas fortalezcan las instituciones democráticas".

Se requieren para ello, añadió, "marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no eluda su responsabilidad".

Y además subrayó la necesidad de que "ninguna ideología o interés particular dicte los valores inherentes a los sistemas de inteligencia artificial".

León XIV también hizo también hincapié en que la inteligencia artificial no puede erosionar el papel de la familia, "la primera escuela de la humanidad".

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"Jamás se debe permitir que la inteligencia artificial erosione esta célula primordial de la sociedad, ya sea reduciendo a las personas y las relaciones a datos y simulaciones, inundando las mentes jóvenes con contenidos que distorsionan el deseo o mediante modelos económicos que hacen que la vida familiar sea económicamente precaria", advirtió Robert Prevost.

Por ello, animó a los legisladores católicos a "promover políticas que fortalezcan el matrimonio y la familia, apoyen a los padres en su misión educativa y permitan a los jóvenes mirar al futuro con confianza".

"El mundo no necesita una inteligencia artificial que menoscabe a la humanidad; más bien, necesita inteligencia humana iluminada por la sabiduría, autoridad política guiada por la conciencia e innovación tecnológica dirigida por la caridad", concluyó el pontífice.

La innovación tecnológica y la inteligencia artificial son temas centrales del pontificado de León XIV, quien ha dedicado a este asunto su primera encíclica, titulada "Magnifica Humanitas" y donde plantea una reflexión social y ética sobre cómo esta revolución tecnológica afecta a la dignidad, el trabajo, la justicia y la paz.