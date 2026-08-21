Los reservistas de Israel se decantan por la alternativa a Netanyahu para las elecciones

Un 19 % de los encuestados pretenden votar a Eisenkot, que encabeza la formación derechista Yashar! frente al 13 % que se decanta por el Likud de Netanyahu, mientras que los indecisos ascienden al 16 %. Esto daría al exgeneral 33 escaños de los 120 del Parlamento (sólo en base al voto de los reservistas) frente a 22 para el primer ministro.

Entre las preferencias de los reservistas siguen la candidatura de Naftali Bennett (10 %); Israel Unido, encabezado por Avigdor Lieberman (8 %); y Poder Judío, la formación del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir (7 %). Cerca del umbral electoral pero aún logrando escaños quedan Sionismo Religioso, del ministro antiárabe Bezalel Smotrich (5 %) y la formación socialdemócrata Los Demócratas, de Yair Golan (4 %).

Uno de los grandes condicionantes del voto de los reservistas en las próximas generales es el alistamiento de los judíos ultraortodoxos, que históricamente han gozado de una exención ante el servicio militar obligatorio muy polémica para el resto de la población, que salvo excepciones debe hacerlo entre los 18 y los 29 años (hombres) o los 26 (mujeres).

Un 70 % de los encuestados aseguran que este tema influye "mucho o en gran medida" su decisión de voto. El 63 % declara además que apoya el reclutamiento masivo de los ultraortodoxos.

En 2024, el Supremo israelí anuló su exención histórica, pero el Gobierno no ha llegado a regular su reclutamiento o una nueva exención.

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Además, un 42 % de los encuestados apoya ordenar el reclutamiento generalizado a los árabes-israelíes (la población palestina que vive en Israel y cuenta con su pasaporte).

Yedioth Ahronoth estima en "más de 300.000" los reservistas en Israel, con una población total de unos 10,2 millones de habitantes. La cifra de reservistas en Israel no es pública, y consultadas por EFE las fuerzas armadas han rechazado en numerosas ocasiones difundirla.

Durante la guerra con Irán este 2026, Israel aprobó un marco para poder movilizar "hasta a 400.000" reservistas.

Estos soldados fuera de servicio configuran una parte importante de la sociedad, ya que, tras completar el servicio militar obligatorio, los jóvenes pasan directamente a formar parte de la reserva, pudiendo ser llamados a filas en situaciones de necesidad.

Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando se llamaron a filas a unos 300.000 reservistas, muchos integrantes de la reserva se han visto obligados a acudir a servir de forma habitual, incluso durante cientos de días, por la consecución de guerras y operaciones en las que se ha embarcado Israel.