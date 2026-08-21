Lukashenko promete abastecer a Birmania con todo lo necesario

“En los últimos dos años hemos estudiado a fondo su país y estamos bien informados sobre sus necesidades”, dijo el líder bielorruso a su homólogo birmano durante una reunión en Minsk.

Lukashenko, citado por la agencia estatal BELTA, agregó que Bielorrusia cuenta con toda la tecnología necesaria para ayudar al pueblo birmano y “proporcionarle todo lo necesario”.

El presidente bielorruso señaló que la población de Birmania es cinco veces mayor que la de Bielorrusia, pero aún así el país eslavo puede entregarle “sobre todo, alimentos y ropa”.

“En este sentido, pueden contar con Bielorrusia”, aseguró.

La reunión de Lukashenko con Min Aung Hlaing se produce pocos días después de que el líder birmano, quien ha intensificado sus viajes al exterior en un intento de legitimación internacional del régimen, fuera recibido en el Kremlin, donde recibió apoyo diplomático y económico.