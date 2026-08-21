Muere un destacado comandante de la resistencia antitalibán en Afganistán

El NRF confirmó la muerte de Hasib Panjshiri, conocido también como Hasib Qowaye Markaz, tras un incidente ocurrido el jueves en el distrito de Salang, aunque no precisó las circunstancias.

El líder del grupo, Ahmad Massoud, lamentó en la red social X la muerte de quien describió como un “valiente comandante”, mientras el jefe de su oficina política, Abdullah Khenjani, aseguró que varios combatientes fallecieron junto a él.

Las autoridades talibanas no se han pronunciado oficialmente sobre el episodio, pero medios próximos al régimen informaron de que dos personas, entre ellas Panjshiri, murieron durante una operación y otras nueve fueron capturadas con vida.

Panjshiri era uno de los comandantes militares del NRF, organización encabezada por Massoud que mantiene una insurgencia de baja intensidad contra las autoridades talibanas desde su regreso al poder en agosto de 2021 y se ha atribuido ataques contra sus fuerzas en distintas provincias.

Antes de la caída de la anterior república afgana (2021), el nombre de Panjshiri había aparecido también en registros de las fuerzas de seguridad que lo vinculaban con actividades armadas y problemas de seguridad en Kabul, según la información difundida entonces por las autoridades.

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El NRF tiene su principal base histórica en Panjshir y zonas del noreste de Afganistán, aunque en los últimos años ha reivindicado operaciones en otras partes del país. Los talibanes sostienen que no existe una amenaza armada significativa contra su control territorial.