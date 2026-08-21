Mundo
21 de agosto de 2026 a la - 08:35

Museo de cera Madame Tussaud "actualiza" las figuras de Enrique y Meghan con unas maletas

Imagen sin descripción

Londres, 21 ago (EFE).- El Museo de Cera de Madame Tussaud ha "actualizado" las figuras de cera de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, nada más conocerse en la noche del miércoles sus planes de regresar y establecerse en el Reino Unido en los próximos días.

Por EFE

Los duques aparecen ahora con dos maletas de cera que simbolizan su viaje de regreso, pero además han sido trasladados a una habitación donde se presentan con un guardia real (los famosos guardias de chaqueta roja y un aparatoso sombrero negro de piel de oso que custodian el Palacio de Buckingham).

No solo eso: el museo ha calibrado perfectamente la oportunidad y el interés despertado por la sorpresiva vuelta de los duques tras seis años de 'autoexilio' en Estados Unidos, y ha trasladado sus figuras a la que llaman "Zona de la capital cultural británica".

En otras palabras, ahora están rodeados de figuras universalmente reconocidas como símbolos británicos: el dramaturgo William Shakespeare, el naturalista David Attemborough o el futbolista Harry Kane.

"¡Lo hemos convertido en una reunión británica cuajada de estrellas!", dijo Ali King, jefe de operaciones del museo, en un breve comunicado.