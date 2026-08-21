Pekín felicita al nuevo presidente de Bangladés y aboga por reforzar la cooperación

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pekín concede "gran importancia" al desarrollo de las relaciones con Daca y se mostró dispuesto a trabajar con el Gobierno bangladesí para aplicar los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países.

Lin abogó además por avanzar en la cooperación dentro de las Nuevas Rutas de la Seda y ampliar los intercambios y la colaboración "en diversos ámbitos".

El mensaje llega después de que el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), al que pertenece Alamgir, regresara al poder el pasado febrero tras imponerse en las elecciones celebradas después de la caída en 2024 de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Alamgir, secretario general del BNP desde 2016 y durante años una de las principales figuras de la oposición a Hasina, fue elegido este jueves por el Parlamento para ocupar una Presidencia con funciones principalmente ceremoniales, mientras el poder ejecutivo recae en el primer ministro.

El actual jefe del Gobierno, Tarique Rahman, visitó Pekín el pasado junio y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en un encuentro en el que ambos países apostaron por ampliar la cooperación en comercio, conectividad, tecnología, energía verde, educación y sanidad.

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Bangladés, situado en la Bahía de Bengala y vecino de la India, ocupa una posición estratégica en el sur de Asia, donde China ha reforzado su presencia mediante inversiones, infraestructuras y cooperación regional.

Pekín y Daca elevaron en julio de 2024 sus vínculos a una "asociación cooperativa estratégica integral", mientras China y sus empresas comprometieron en marzo de 2025 unos 2.100 millones de dólares en inversiones y préstamos durante una visita al gigante asiático del entonces líder interino bangladesí, Muhammad Yunus.