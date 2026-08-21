Policía española confirma que mafias trafican con migrantes de la entrada masiva a Ceuta

En una de estas actuaciones fue detenido un hombre, que fue enviado a prisión provisional, según informó este viernes la Policía en un comunicado.

En otra investigación fueron arrestadas cuatro personas, dos en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (sur de la península) de otra organización.

Los integrantes de esta última organización se valían de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular "procedentes del asalto masivo a nado" (del día 30) y ofrecerles su traslado desde Ceuta hasta la península a través del Estrecho de Gibraltar a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros, según la fuente.

Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación.

Una vez que la embarcación llegaba desde la península, embarcaban y cruzaban hacia territorio peninsular, donde otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de estas personas.

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La organización también contaba con personal encargado de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero.

En una segunda investigación, los agentes esclarecieron la presunta participación de un hombre en una travesía marítima el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los siete ocupantes fueron interceptados en una playa de La Línea de la Concepción, después de haber permanecido aproximadamente cinco horas en el mar y haber recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta.

Un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta, con lo que obtenía un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes.

Los pasajeros, hacinados en una embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, sin medidas de seguridad, quedaron a la deriva en el Estrecho de Gibraltar.

Las condiciones meteorológicas, el estado de la embarcación y la ausencia de medios de seguridad incrementaron notablemente el peligro durante la travesía, detalló la Policía.