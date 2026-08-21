Sandra Bullock habla del traumático fallecimiento de su pareja tras luchar contra la ELA

"No me permitieron hablar de ello", dijo Bullock, al referirse a la enfermedad de Randall cuando le fue diagnosticada. "Esa fue la petición y lo intenté; la respeté", declaró en el podcast 'SmartLess', presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, en un episodio al que ha tenido acceso la cadena CNN.

Randall, que mantuvo una relación con la actriz durante ocho años, falleció en 2023 a los 57 años.

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA o enfermedad de Lou Gehrig, afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo.

Las personas con esta enfermedad pierden el control del movimiento muscular y, con el tiempo, la capacidad de comer, hablar, caminar y, finalmente, respirar.

"Sé por qué me pidió que no lo hiciera", dijo sobre la petición de Randall de mantener su enfermedad en secreto, y añadió que, al ocurrir durante la pandemia de la COVID-19, cargar con el peso del diagnóstico "me aisló".

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La ganadora de un Óscar reveló que su hermana, Gesine Bullock-Prado, fue la única que conoció el diagnóstico de Randall "durante un tiempo", pero la actriz decidió contárselo más tarde a sus amigas cercanas Jennifer Aniston y Amanda Anka, la esposa de Bateman.

"Empecé a llorar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera", dijo Bullock, y añadió que "estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación".

Bullock hizo pública su relación con Randall, un modelo convertido en fotógrafo, en 2015 y la pareja compartió la crianza del hijo de Bullock, Louis, y su hija Laila, así como de la hija de Randall de una relación anterior, Skylar Staten Randall.

Randall le pidió a Bullock que no revelara su diagnóstico, una petición que ella respetó durante toda su enfermedad.

La actriz recordó la experiencia de cuidar a Randall y a su familia durante ese difícil momento: "Hay que planificar con calma. Y soy muy buena planificando cuando se trata de enfermedades", dijo, añadiendo que su padre sufrió "accidentes terribles" y su madre tuvo cáncer.

"No me asusta; no la enfermedad en sí, no me asusta. Puedo ver y estar cerca de casi cualquier cosa", dijo. "Pero tenía dos hijos pequeños que estaban lidiando con la situación, especialmente una niña que veía a (Randall) como una figura paterna".

Elogió a sus hijos y expresó su gratitud a las cuatro enfermeras "increíbles" que la ayudaron a cuidar de Randall.

A principios de este año, Bullock declaró a la revista People que, tras la pérdida de su pareja, se centró en su recuperación, en consolar a sus hijos y en asegurarse de que ella y su familia estuvieran en las mejores condiciones posibles antes de regresar al trabajo.

Bullock ha dedicado gran parte de este verano a promocionar "Practical Magic 2", que se estrenará en cines el próximo mes. En esta esperada secuela de la película de 1998, Bullock retoma el papel de Sally Owens en esta película de fantasía romántica sobre una familia de brujas de varias generaciones.