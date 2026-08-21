Talibanes liberan a dos empleados de la ONU detenidos sin cargos conocidos en Afganistán

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó la liberación de los dos trabajadores de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y señaló que la organización continúa tratando el caso con las autoridades afganas, según una declaración recogida este viernes por el canal afgano Tolo News.

Los empleados habían sido detenidos el 9 de agosto por agentes de la Dirección General de Inteligencia talibana en Herat, sin que la UNAMA fuera informada de los cargos ni pudiera acceder a ellos durante su cautiverio.

Dujarric reclamó a las autoridades respeto a los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y garantías para la seguridad y libertad de movimiento de su personal en Afganistán.

Human Rights Watch denunció la semana pasada que otros seis empleados de la organización afgana Women and Children Legal Research Foundation permanecían desaparecidos después de ser detenidos por las autoridades talibanas en julio.

Herat ha sido además escenario en los últimos meses de restricciones y detenciones vinculadas a la aplicación de las normas talibanas sobre las mujeres. UNAMA denunció en junio el arresto de al menos 30 mujeres por supuestas infracciones del código de vestimenta y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, que protestaron posteriormente por esas medidas.

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Naciones Unidas mantiene su presencia humanitaria y de derechos humanos en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, pese a las restricciones impuestas a parte de su personal y a las dificultades para ejercer algunas de sus tareas de supervisión.