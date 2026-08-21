UE denuncia deterioro de libertad de expresión tras condena de dos activistas en Hong Kong

"La condena dictada el 21 de agosto en virtud de la Ley de Seguridad Nacional contra la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, así como contra dos de sus antiguos dirigentes, Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, confirma el continuo deterioro de las libertades de expresión y reunión y la creciente restricción del espacio para una sociedad civil independiente en Hong Kong", dijo un portavoz europeo en un comunicado.

"El procesamiento por motivos políticos de los acusados, que sufrieron una prolongada prisión preventiva, la denegación de la libertad bajo fianza y, en el caso de Chow Hang-tung, repetidos periodos de aislamiento, socava la confianza en el Estado de Derecho consagrado en la Ley Fundamental de Hong Kong, piedra angular del éxito histórico de la ciudad como centro empresarial internacional", añadió el portavoz.

La UE instó a las autoridades a "preservar el espacio para una sociedad civil independiente y a garantizar la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica" y reiteró el llamamiento a las autoridades para que respeten el alto grado de autonomía de Hong Kong en virtud del principio de "un país, dos sistemas" y de las obligaciones jurídicas internacionales.

La Alianza de Hong Kong organizaba las grandes vigilias anuales con velas en memoria de Tiananmen en el territorio, actos que solían congregar a más de cien mil participantes. Desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020, no se ha celebrado ninguna conmemoración de este tipo en Hong Kong.

Un tribunal de Hong Kong declaró este viernes culpables a los activistas Lee y Chow del delito de incitación a la subversión, por su papel en la desaparecida Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, un cargo que puede acarrear hasta diez años de prisión.

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El caso, relacionado con la organización de las vigilias anuales cada 4 de junio en recuerdo de las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen de 1989, se desarrolló bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020 tras las multitudinarias protestas de 2019 en Hong Kong.