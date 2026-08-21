Un muerto y 2 heridos en Pensilvania al chocar una avioneta con un helicóptero de Policía

El fallecido fue el piloto de la avioneta, un aviador experimentado de 57 años que también era médico y que justo antes del accidente volaba en círculos sobre el aeropuerto regional Carlisle en el condado de Cumberland, de una forma "poco habitual", dijo a última hora del jueves el investigador principal del caso, Aaron McCarter, en una rueda de prensa.

Las "espectaculares" imágenes del accidente, que dejó heridos a los dos agentes estatales que se encontraban en el helicóptero, circularon en las últimas horas por las redes sociales en Estados Unidos, mientras los agentes intentaban "entender por qué ocurrió", subrayó McCarter.

Tal y como muestra el vídeo de las cámaras de seguridad del aeropuerto, la avioneta se estrelló contra la parte trasera del helicóptero y sus hélices, desatando una explosión y precipitándolo al suelo, donde cayó de lado.

El helicóptero volaba muy bajo en el momento de la colisión porque se encontraba en un "sobrevuelo" de entrenamiento, explicó McCarter, investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (NTSB, en inglés).

Las aeronaves no tenían grabadoras de vuelo y en el pequeño aeropuerto no había torre de control, pero, según McCarter, los pilotos de ambas aeronaves se comunicaron antes del accidente, por lo que los investigadores planean seguir esa pista y examinar también el fuselaje.

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Se espera que los dos pilotos del helicóptero consigan "recuperarse" del todo de sus lesiones, aseguró a los medios el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien recalcó que el accidente "podría haber sido mucho peor".