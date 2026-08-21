Victoria de Suecia celebra en Finlandia el 250.º aniversario de un tribunal de apelación

La visita a Finlandia, la segunda que realiza la pareja en poco más de un año, comenzó a las 9.00 hora local (6.00 GMT) con una ceremonia oficial en el Tribunal de Apelación de Vaasa, el segundo que los reyes suecos fundaron en lo que entonces era el Gran Ducado de Finlandia, después del de Turku, que por entonces era la capital.

Tras la ceremonia, Victoria, ataviada con un traje pantalón de tonos claros de una marca finlandesa, plantó un roble rojo en un parque adyacente al tribunal en conmemoración del aniversario y de su visita a Vaasa, ciudad de la costa oeste finlandesa cuyo nombre hacer honor a la casa real sueca de Vasa.

Posteriormente, los príncipes suecos saludaron a los cientos de ciudadanos que se congregaron en las calles para seguir de cerca su visita a la ciudad, algunos de ellos portando banderas suecas.

Más tarde, Victoria y Daniel visitaron el centro tecnológico de la empresa de ingeniería Wärtsilä, donde se familiarizaron con los avances en el transporte marítimo y la producción de energía con cero emisiones de carbono, antes de concluir su visita a la ciudad con un almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Vaasa.

Por la tarde, la pareja real sueca se desplazará a la ciudad de Espoo, próxima a Helsinki, con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral entre ambos países en investigación, educación e innovación.

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El programa incluye una visita a la Universidad Aalto, donde conocerán los últimos avances científicos en tecnología cuántica, espacial y satelital, así como en la investigación sobre el hielo.

Según esta universidad, estos ámbitos revisten una importancia estratégica tanto para Suecia como para Finlandia y ambos países mantienen una estrecha colaboración científica en su investigación y desarrollo.

La visita de un día a Finlandia concluirá en el tanque de hielo y olas de la universidad, la piscina de hielo cubierta más grande del mundo, donde los investigadores prueban los barcos y otras estructuras marítimas simulando el mar helado para mejorar el diseño de los rompehielos, una tecnología en la que Finlandia despunta a nivel global.

La anterior visita oficial a Finlandia de la princesa heredera sueca y su marido tuvo lugar en abril de 2025 y en aquella ocasión estuvo centrada en la cooperación bilateral entre ambos países en materia de defensa civil y preparación ante situaciones de crisis.