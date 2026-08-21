Vuelven a desalojar a más de mil migrantes de la playa en la ciudad de Ceuta

Por ahora no se ha comunicado oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves.

Estas personas forman parte de los miles que están viviendo de manera precaria, en campamentos improvisados o a la intemperie en Ceuta, tras la llegada masiva de más de 70.000 migrantes a nado desde Marruecos el pasado 30 de julio, aunque la mayoría de ellos volvió a ese país a las pocas horas

El Gobierno español y la ciudad de Ceuta continúan trabajando para ampliar la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos para que dejen de vivir en la calle.

Fuentes policiales apuntan que buena parte de las personas que este viernes volvieron a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.

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Ceuta mantiene ahora desplegado un importante dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar completamente el espacio litoral y devolverlo a las condiciones previas a la instalación del asentamiento.