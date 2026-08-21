Yihad Islámica Palestina tilda de "ejecución a sangre fría" muerte de Fadi Jazem en Yenín

"El acto bárbaro de las fuerzas de la ocupación invadiendo la casa del luchador por la libertad y defensor de la resistencia Fadi Jazem en Yenín y su asesinato delante de su familia es una ejecución a sangre fría, una liquidación sumaria y un asesinato llevado a cabo con el estilo de las mafias y las bandas de mercenarios", recoge el comunicado de la organización.

Esta madrugada, el Ejército de Israel aseguró en un comunicado haber abatido a un hombre en Yenín que había intentado "apuñalar" a los soldados cuando registraban su casa. Poco después, fuentes militares confirmaron que el fallecido era Jazem y justificaron la redada porque había incitado al terrorismo contra las tropas en discursos y redes sociales.

El Ejército le acusó también de haber participado en una red de tráfico de armas desmantelada en 2025 y en haber llamado a desarrollar las infraestructuras entonces desmontadas.

La Yihad Islámica, en su comunicado, lamentó la muerte de Jazem como un "luchador por la libertad y revolucionario", y recordó que era el padre de los también abatidos por el Ejército Raad y Abdul Rahman Jazem.

Raad Jazem es el autor del tiroteo terrorista en 2022 en la Plaza Dizzingof de Tel Aviv en el que murieron tres personas. Abdul Rahman fue abatido meses después por las tropas en una redada en Yenín, acusado de haber participado en un intento de ataque a las tropas en un puesto de control militar cerca de la ciudad.

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El Ministerio de Sanidad palestino confirmó en la mañana de este viernes la muerte de Fadi Jazem (58 años), y denunció que el Ejército de Israel retiene su cadáver.