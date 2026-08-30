China restablece parcialmente comunicaciones cerca del paso fronterizo arrasado por riada

La primera estación base de emergencia situada cerca del puesto comenzó a funcionar hacia las 13:30 hora local (05:30 GMT), a unos 1,2 kilómetros de las instalaciones fronterizas, y proporciona cobertura a los equipos que participan en las operaciones de búsqueda y rescate, informó la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades de telecomunicaciones señalaron que, hacia las 18:00 hora local (10:00 GMT), la señal había alcanzado ya parte de la zona más afectada después de varios días de trabajos para reparar las infraestructuras dañadas por la riada.

La riada destruyó carreteras, tendidos eléctricos y redes de telecomunicaciones, lo que durante los primeros días dificultó tanto el acceso terrestre como la transmisión de información desde el núcleo del desastre, según el medio.

China ha desplegado desde entonces estaciones de emergencia, comunicaciones por satélite y drones para mantener el enlace con los equipos desplazados sobre el terreno.

El Ejército chino envió además este domingo un equipo médico especializado en prevención de epidemias con material sanitario, medicamentos, equipos de detección y productos de desinfección para apoyar las tareas posteriores al desastre, agregó Xinhua.

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El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet (suroeste de China), quedó prácticamente destruido por la riada, que arrasó el complejo fronterizo y dejó sus instalaciones sepultadas bajo lodo y los escombros.

La riada, atribuida por expertos chinos al colapso de un glaciar en Nepal, ha dejado al menos 804 muertos según los últimos balances separados de Nepal (788) y China (16) y más de 3.000 desaparecidos.