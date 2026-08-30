Gobierno de Perú urge al Congreso a darle facultades legislativas tras secuestro y matanza

Durante unas breves declaraciones a periodistas desde el Palacio de Gobierno de Lima, el vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, consideró que el crimen suscitado en la madrugada de este domingo demuestra la necesidad de que sea el Gobierno quien emita normas por 120 días para impulsar el combate a las bandas del crimen organizado.

Entre las medidas que busca implementar el Ejecutivo mediante la delegación de facultades legislativas solicitada está la posibilidad de catalogar a las bandas criminales como organizaciones terroristas, algo que ya se hace en otros países con alta incidencia del crimen organizado en su territorio como Ecuador.

"Así, nuestras Fuerzas Armadas podrán tomar acciones al respecto", señaló Galarreta, quien también consideró necesario reformar el sistema de inteligencia para que las diversas agencias funcionen de manera más integrada.

En la madrugada de este domingo, un empresario minero fue secuestrado por una banda criminal cuyos atacantes, que portaban uniformes policiales para simular una intervención, asesinaron a los cuatro acompañantes que viajaban en el mismo vehículo de la víctima, entre ellos dos mujeres.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingán, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

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El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado 'Los topos del frío', en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.