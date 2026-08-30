UNAM de México abre más de 2.000 lugares tras polémica de uso de IA en examen de ingreso

La convocatoria está dirigida a 16.543 aspirantes que no lograron un lugar tras la repetición presencial de la prueba de ingreso, ordenada después de que la universidad detectara irregularidades en el primer examen completamente en línea, entre ellas resultados atípicos y casos de uso no autorizado de inteligencia artificial (IA) y ayuda externa.

La institución precisó que a partir de este lunes 31 de agosto los interesados podrán ingresar al sitio habilitado para el proceso con su folio y contraseña y elegir hasta tres opciones de licenciatura, en orden de preferencia.

“Estas serán asignadas considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control hasta que los espacios vacantes se agoten”, explicó la UNAM.

El periodo de registro permanecerá abierto desde las 10:00 hora local (16:00 GMT) del lunes hasta las 12:00 (18:00 GMT) del viernes 4 de septiembre, mientras que los resultados se publicarán ese mismo día a las 18:00 (00:00 GMT del sábado).

Los seleccionados podrán descargar sus documentos de inscripción a partir del 5 de septiembre.

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La convocatoria supone un nuevo capítulo de un proceso de ingreso que obligó a la mayor universidad pública de México a modificar su calendario y organizar una prueba extraordinaria presencial después de las irregularidades detectadas en el examen en línea.

La UNAM convocó a cerca de 59.000 personas al examen de control, aunque finalmente alrededor de 37.000 se presentaron entre el 12 y el 19 de agosto en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Los resultados publicados el viernes dejaron 20.923 nuevos alumnos admitidos mediante concurso de selección, que se suman a 28.151 provenientes del Pase Reglamentado (vía por la que estudiantes del bachillerato de la propia UNAM acceden a licenciatura sin examen), por lo que la universidad recibirá 49.074 estudiantes de primer ingreso en el ciclo 2026-2027.

La crisis comenzó después de que la UNAM detectara resultados anómalos en la evaluación virtual y denuncias sobre mecanismos para vulnerar los controles del examen. La Fiscalía de Ciudad de México detuvo esta semana a dos personas investigadas por presuntamente presentar la prueba en sustitución de aspirantes.

La universidad rescindió además el contrato con Territorium Life, empresa responsable de la plataforma utilizada para la evaluación en línea, y anunció tres auditorías, entre ellas una tecnológica, para determinar las fallas y posibles responsabilidades en el proceso.