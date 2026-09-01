Al menos 130 casas afectadas por tormentas de los últimos días en el sur de Paraguay

El funcionario, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, explicó que Itapúa, donde este fin de semana se corrió una etapa del Mundial de Rally, fue la zona "más afectada", donde los aguaceros destruyeron techos y dañaron cultivos.

Zárate detalló que hasta el momento se han contabilizado 90 viviendas afectadas en el distrito (municipio) de Cambyretá y otras 40 en Encarnación, la capital de Itapúa, pero advirtió que la cifra podría ascender a 700.

También hubo reportes de daños causados por las tormentas en las localidades de Nueva Alborada, Bella Vista y Capitán Meza, en Itapúa, así como en los departamentos de Paraguarí (centro), Canindeyú y Caaguazú, estos últimos ubicados en el este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología alertó que un sistema de tormentas podría afectar entre el domingo y el lunes la Región Oriental del país, con lluvias acumuladas entre 60 y 90 milímetros y ráfagas de vientos en torno a los 90 kilómetros por hora.

El pasado 15 de julio, el Gobierno de Paraguay anunció que prevé un fenómeno de El Niño de "fuerte intensidad", que se extenderá entre agosto próximo y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.