Aliados cierran filas con Irán y piden un arreglo pacífico al conflicto con EE.UU.

"Los países miembros, al reafirmar de nuevo su apoyo a la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, abogan por el arreglo del conflicto exclusivamente por medios político-diplomáticos", señala la declaración final emitida tras la cumbre de la OCS en Biskek, capital de Kirguistán.

El pulso por el control del estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20 % del crudo mundial antes del comienzo de la guerra, provocó la reanudación el lunes de las hostilidades entre Washington y Teherán tras un mes de pausa.

Apenas 24 horas después de que EE.UU. atacara la isla iraní de Larak y que Teherán respondiera con el lanzamiento de drones y misiles contra las bases estadounidenses en Jordania y los Emiratos Árabes, los diez miembros de la organización euroasiática cerraron filas con Pezeshkian.

Los líderes de la OCS, que aceptaron en su seno al país persa en 2023, expresaron "una profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio y en torno a Irán" y condenaron los ataques que acarrean la muerte de un gran número de civiles y graves daños a la economía del país.

"Dichas acciones violan lo principios y normas del derecho internacional y el estatuto de la ONU, y también conllevan graves riesgos para la paz, seguridad y estabilidad mundiales", señala la declaración.

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También expresaron sus condolencias al pueblo y al gobierno iraní "por la trágica muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y a las familias de los fallecidos".

El secretario general de la ONU, António Guterres, quien también se encuentra en Kirguistán, tachó de "lamentable" la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó personalmente este martes su respaldo a Pezeshkian durante un cara a cara al término de la cumbre.

"Rusia es solidaria con el pueblo iraní. Admiramos su coraje y estoicismo en la lucha por sus intereses nacionales. En este difícil período intentamos ayudarle en todo lo posible. Ya hemos hablado de ello. Ya estamos suministrando lo que ustedes necesitan", señaló.

Destacó que, pese a las tensiones -"la tregua demostró ser inestable y demasiado frágil"-, los intercambios comerciales mantienen la misma dinámica positiva que en 2025.

Además, el jefe del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitri Shugáev, se mostró dispuesto a satisfacer las necesidades de Teherán, que requiere -esgrimió- baterías antiaéreas S-400 para defender su infraestructura.

El conflicto con EE.UU. "obliga a pensárselo dos veces y a buscar la forma de proteger sus infraestructuras (...) Ahora para Irán lo más importante son los sistemas antiaéreos", comentó Shugáev al canal ruso Vesti.

El funcionario ruso explicó que la cooperación ruso-iraní en materia antiaérea no es un tema reciente, sino que "se debate desde hace bastante tiempo".

"Más aún cuando ya tienen en servicio nuestros sistemas S-300, que han demostrado ser, en general, muy eficaces. Pero ese es un sistema de la anterior generación. Ahora, por supuesto, está el S-400, más moderno", precisó.

En respuesta, el líder iraní aseguró que con estos aliados su país resistirá la presión tanto del ejército como de las sanciones estadounidenses.

"Estoy convencido de que venceremos", dijo y recordó que aún está en vigor el Memorando de Entendimiento suscrito el 17 de junio entre Washington y Teherán.

Lamentó que el compromiso de Estados Unidos con el acuerdo "duró menos de dos semanas” porque Washington "comenzó a plantear exigencias excesivas y a incumplir lo pactado, una actitud que persiste hasta hoy".

"Si Estados Unidos vuelve al cumplimiento de las obligaciones incluidas en el memorando, entonces nosotros también las respetaremos", dijo.

El Memorando de Entendimiento establecía el alto el fuego en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el levantamiento de las sanciones y el cerco a buques y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

También denunció que la Casa Blanca adopte agresivas acciones unilaterales al tiempo que dice defender la democracia y los derechos humanos. "Ellos mataron a nuestros científicos, escolares inocentes y comandantes. Esto no se puede justificar", afirmó.

"Estoy seguro de que debemos hacer frente a la política unilateral de EE.UU. Y podremos neutralizar las sanciones que aprueban contra nosotros. En foros como la OCS y otras organizaciones podemos eludir todas las sanciones y cooperar a nivel multilateral", aseveró.