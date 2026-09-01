Autoridades prorrusas de Lugansk denuncian 4 muertos y 3 heridos en ataque de Kiev

El gobernador local, Leonid Pásechnik, acusó a las fuerzas ucranianas, a las que denominó "neonazis", de seguir atacando a civiles.

Pásechnik agregó que los ataques tuvieron como blanco un vehículo civil y dos camiones en distintas zonas de la región y que en las últimas 24 horas han sido golpeados nueve municipios de Lugansk, incluidos edificios residenciales y una zona industrial.

Las fuerzas antiaéreas de la región, agregó, lograron derribar una treintena de drones ucranianos a lo largo de la última jornada.