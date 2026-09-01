Mundo
01 de septiembre de 2026 a la - 10:35

Bin Salmán recibe al sultán de Omán en plena crisis por el estrecho de Ormuz

Imagen sin descripción

El Cairo, 1 sep (EFE).- El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, recibió este martes en Yeda al sultán de Omán, Haizam bin Tariq, en un momento de máxima tensión regional por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE

Durante la reunión, ambos líderes abordaron la situación en la región y los esfuerzos que "se realizan para mantener su seguridad y estabilidad", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores saudí, que no ofreció más detalles del motivo de la visita.

Esta es la segunda vez que el sultán de Omán visita Arabia Saudí, país que escogió para su primer viaje oficial al extranjero en 2021, desde que asumió el poder en el año 2020.

La visita de Bin Tariq se produce, además, en un momento en el que Mascate se está consolidando como uno de los principales mediadores en el golfo Pérsico, y en medio de las conversaciones con Irán sobre las reanudación de la navegación a través de Ormuz.

Arabia Saudí, al igual que Omán, ha puesto mayor énfasis en el compromiso diplomático con Irán, mientras Mascate negocia sobre la gestión y la seguridad de Ormuz y mantiene contactos para garantizar la libertad de navegación.