Bin Salmán recibe al sultán de Omán en plena crisis por el estrecho de Ormuz

Durante la reunión, ambos líderes abordaron la situación en la región y los esfuerzos que "se realizan para mantener su seguridad y estabilidad", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores saudí, que no ofreció más detalles del motivo de la visita.

Esta es la segunda vez que el sultán de Omán visita Arabia Saudí, país que escogió para su primer viaje oficial al extranjero en 2021, desde que asumió el poder en el año 2020.

La visita de Bin Tariq se produce, además, en un momento en el que Mascate se está consolidando como uno de los principales mediadores en el golfo Pérsico, y en medio de las conversaciones con Irán sobre las reanudación de la navegación a través de Ormuz.

Arabia Saudí, al igual que Omán, ha puesto mayor énfasis en el compromiso diplomático con Irán, mientras Mascate negocia sobre la gestión y la seguridad de Ormuz y mantiene contactos para garantizar la libertad de navegación.