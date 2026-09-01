Bolivia entrega a Perú a Jhonsson Pulpo, principal líder de la banda criminal Los Pulpos

La entrega de Jhonsson Pulpo, heredero del mayor clan criminal de Perú que tiene como centro de operaciones la ciudad de Trujillo, se realizó en la población limítrofe de Desaguadero, situada a orillas del lago Titicaca, donde se encuentra el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países.

Sobre Cruz Torres, de 29 años, pesaba una orden de captura internacional tras haber recibido una condena de cadena perpetua por un robo donde murió un comerciante, así como por múltiples secuestros y asesinatos ejecutados en Trujillo, ciudad de la costa norte de Perú, situada a unos 570 kilómetros de Lima.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han anticipado en que prisión quedará recluido Cruz Torres, si bien es probable que vaya a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, a 4.850 metros de altitud, donde su padre, Jhon Cruz Arce, apodado 'Jhon Pulpo', cumplió una condena de veinticinco años, hasta quedar en libertad el año pasado.

Antes de su traslado, el Ministerio del Interior señaló que el detenido será llevado a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia peruana.

Junto a Jhonsson Pulpo también fue detenido otro presunto integrante de la organización criminal que lo acompañaba y que presuntamente lo asistía, identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años.

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La captura de este líder criminal fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú, junto con la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos instalado en Lima y la Administración de Control de Drogas (DEA) del mismo país norteamericano.

La búsqueda de este presunto delincuente tomó varios años, ya que inicialmente se sospechaba que se había instalado en Chile junto a miembros del clan familiar, si bien en la última etapa las miradas se centraron en Bolivia, donde a inicios de este año fue detenida la pareja de alías Jhonsson Pulpo, Keysi Salvatierra, quien también tenía una orden de captura internacional por un secuestro.

Para evadir a los investigadores, Cruz Torres llegó a fingir su propia muerte en 2020, durante la pandemia de la covid-19, y aparentemente se ha sometido a varias cirugías estéticas para cambiar su aspecto y despistar a las autoridades, además de usar múltiples identidades falsas.

Pese a su corta edad, Jhonsson Pulpo hace parte de la tercera generación de un clan criminal que él ha llevado a expandir sus tentáculos más allá de Trujillo, con sanguinarias acciones.

A Los Pulpos se les atribuye una de las acciones más sangrientas del crimen organizado este año en Perú, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que los cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades peruanas no quisieron confirmar.