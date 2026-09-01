España afirma que tiene evidencias de que Rusia e Israel amplificaron la crisis en Ceuta

Después de que tanto la oposición como los aliados del Ejecutivo -la izquierda y partidos regionalistas- hayan señalado la responsabilidad de Marruecos en la crisis, por acción o por omisión, Saiz volvió a hacer hincapié en que en el Gobierno trabajan con evidencias y "no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio".

Pero sí tienen evidencias sobre el papel que ha desempeñado la que ha denominado "internacional ultra", según afirmó en la rueda de prensa después del consejo de ministros.

El Ministerio de Exteriores ruso pidió este martes a España pruebas sobre su supuesta implicación en campañas de desinformación que habrían provocado la crisis migratoria.

Saiz se remitió a "informes internos" del Ministerio de Asuntos Exteriores español, destacó que la Comisión Europea el 6 de agosto también señaló a Rusia como un "foco de desinformación" ante lo acontecido en Ceuta e invitó a revisar las redes sociales para comprobar sus afirmaciones.

Decenas de miles de migrantes -unos 80.000 aunque no hay un número oficial- llegaron a la ciudad autónoma española de Ceuta entre el 30 y 31 de julio desde Marruecos, y, aunque miles de ellos se volvieron en los días posteriores ante la dificultad de saltar el Mediterráneo hacia continente europeo, ha provocado una crisis humanitaria y política.