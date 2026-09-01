Francia estrena su presidencia de la ONU con debate sobre IA en resolución de conflictos

Francia, que durante el mes de septiembre ostenta la presidencia rotatoria del órgano, organizó este debate temático, en colaboración con Letonia, para este miércoles.

"Un diálogo interactivo informal y dedicado a la inteligencia artificial en la resolución de conflictos, ya sea en la supervisión de los alto el fuego, las operaciones de mantenimiento de la paz o la lucha contra la desinformación y las imágenes", explicó Bonnafont.

Además, Francia celebrará un debate sobre terrorismo, también con un enfoque tecnológico, el próximo viernes 11 de septiembre coincidiendo con la conmemoración del 25 aniversario de los atentados en EE.UU.

Una semana después, el 25 de septiembre, tendrá lugar la reunión anual sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la primera desde que Barham Salih asumió como Alto Comisionado para los Refugiados.

En cuanto a los conflictos regionales, Francia avanzó que se centrará en Ucrania, Oriente Medio, Afganistán y Sudán.

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El próximo 24 de septiembre, el Consejo de Seguridad celebrará el encuentro anual con Liga de los Estados Árabes, que coincidirá con la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en la que mandatarios y líderes de todos los países se darán cita en la organización.

Pese a situarlo entre sus prioridades, todavía no se ha establecido un día para la reunión sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.

En cambio, Francia ha organizado una sesión del Consejo durante la semana grande pero sin desvelar el tema.

Según publicó en exclusiva Ukrinform, este debate será sobre Ucrania, con el objetivo de reivindicar la defensa al país contra la agresión rusa cuando todos los ojos miren a la ONU.

Preguntado por el asunto, Bonnafont prefirió no avanzar ningún detalle.

En algunas ocasiones, los mandatarios de los países que ostentan la presidencia acuden a la ONU para dirigir una sesión del Consejo de Seguridad.

Algo que podría replicar el presidente francés, Emmanuel Macron, que tiene previsto intervenir en la Asamblea General el 22 de septiembre, un día antes de la reunión sin tema.

La presidencia francesa también coincide con la elección del nuevo secretario general. El Consejo de Seguridad ya ha celebrado dos votaciones informales sobre los candidatos y se espera que Francia organice la tercera, pero no ha fijado una fecha para ello.

Aún así, subrayó que deberá elegirse con suficiente antelación para que pueda prepararse antes de asumir el mando en enero de 2027.