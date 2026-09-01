Gobernador del Banco de Japón alerta sobre la inflación y apunta a posible subida de tipos

"Lo trataremos en todas las reuniones, incluida la próxima", dijo el responsable sobre la posibilidad de una nueva subida de tipos, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias japonesa Kyodo, durante la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Asheville, en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

Ueda señaló de que la inflación en Japón se está acercando al objetivo del 2 % del banco central, y apuntó a los riesgos asociados a la guerra en Oriente Medio y a la expansión de la demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Los comentarios del gobernador llegan cuando cada vez más analistas esperan que el BoJ suba los tipos de interés en su reunión de septiembre, tras mantenerlos en el 1 % en su último encuentro, en julio.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que mantuvo reuniones tanto con Ueda como con la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, en los márgenes del G20, destacó en sus encuentros la importancia de que Japón muestre a los mercados su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el aumento de los tipos de interés, según un funcionario estadounidense citado por la cadena pública de televisión japonesa NHK.