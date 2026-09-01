Gobierno de EE.UU. quiere "mucha inversión" de su país en Venezuela, afirma Chris Wright

"Nosotros queremos ver mucha inversión procedente de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad de los venezolanos, estadounidenses y consumidores de energía", expresó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, próximo a Caracas, en el comienzo de su segunda visita a este país.

En ese sentido, Wright dijo a periodistas que se busca aumentar "el flujo de capital privado de un gran número de empresas estadounidenses".

El alto funcionario norteamericano también informó de su llegada en la red social X, donde dijo que la "diplomacia energética del presidente (Donald) Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo" el hemisferio.

Wright y su delegación fueron recibidos pasadas las 20:30 hora local (00:30 GMT) por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett.

La visita tiene como objetivo la firma de un nuevo contrato para Chevron en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, según explicó más temprano a periodistas un funcionario estadounidense, quien detalló que está previsto que mañana la petrolera anuncie "la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (de Venezuela)".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado viernes, Caracas y Washington anunciaron un acuerdo petrolero "histórico" que, según la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, tendrá una vigencia de veinticinco años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios.

La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la compañía privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, para explotar parte del petróleo venezolano.

Wright visitó Venezuela el pasado febrero para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con Rodríguez.

Ambos apostaron entonces por la superación de las diferencias entre sus países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en Caracas.

Venezuela cedió este año el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

El pasado 23 de julio, el presidente de EE.UU. aseguró que Wright está "dirigiendo Venezuela" y lo felicitó por el "gran trabajo" que está haciendo "mejor que nadie nunca antes".